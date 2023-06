Carla Perez posta homenagem para Xanddy: ‘Homem da minha vida’

Carla Perez postou no seu Instagram no domingo, 18, uma homenagem para Xanddy na comemoração dos 40 anos do artista e do Dia dos Pais nos Estados Unidos. Os artistas estão juntos desde o início dos anos 2000 e são pais de Camilly Victoria e Victor Alexandre.

“Você é exatamente como eu pedi a Deus, você é além. Você, meu amor, tem o poder de fazer as pessoas sorrirem e acreditarem em dias melhores. Sou total gratidão ao Senhor pela sua vida”, escreveu a atriz, compartilhando fotos de diversos momentos ao lado do artista e da família.

“Amor e respeito”

Recentemente, os artistas usaram as redes sociais para falar sobre rumores de uma crise familiar por conta de um suposto relacionamento da filha com uma mulher. O cantor pediu para que as pessoas não acreditem “em mentiras levianas” e que a base da sua família são o “amor e respeito”.

“Falar uma coisa para todos vocês. Os nossos filhos, a Camilly e o Vitor, eles são livres. Inclusive já são adultos também. E qualquer escolha que façam, julgando sempre a felicidade deles, obviamente tanto eu quanto a Carla, nós estamos aqui para apoiá-los, para amá-los e eu tenho certeza que é assim que eles se sentem, porque criamos eles assim”, disse Xanddy em um dos trechos.

Carla e Camilly postaram juntas um texto comentando sobre o assunto, que também foi compartilhado pelo irmão, Victor. No texto, a filha dos famosos, que também é cantora, disse que seus pais a “amam, aceitam e respeitam” como ela é.