Carlinhos Maia sobre polêmica de Gkay: ‘Sei o quanto fama e dinheiro deslumbram a gente’

Carlinhos Maia, amigo de Gkay, fez um comentário no Instagram sobre a atriz após ela receber diversas críticas. A polêmica começou depois de uma piada de Fábio Porchat no prêmio Melhores do Ano, da Rede Globo, na qual ele ironiza a participação da comediante no Lady Night, programa de Tatá Werneck.

Gkay criticou a brincadeira e disse que a situação estragou seu Natal com a família. O humorista respondeu com um vídeo e afirmou que, na verdade, o ano ruim dela foi o responsável por estragar o feriado.

Leia também De Olaf a Kamala Harris: Confira os memes da polêmica entre Fábio Porchat e Gkay

Como o assunto repercutiu muito, Carlinhos comentou em uma publicação no Instagram sobre os boatos de que a atriz maltrata funcionários e seria “insuportável” nos bastidores de seus trabalhos.

“Quando levei uma porrada parecida de tanta gente assim, no início eu não entendia. Hoje, agradeço por todas as palmadas, entendi que quando muita gente está apontando algo na mesma intensidade e repetição, significa que eu precisava mudar algo que todos enxergavam menos eu”, disse ele em uma publicação da página Subcelebrities.

Depois, Carlinhos afirmou “gostar” de Gkay. “Torço muito por ela, sei o quanto fama/dinheiro, deslumbra a gente. Agora, ela não vai entender, mas vai agradecer no futuro! Aos amigos que a amam e família, deem amor a ela nessa fase, e Gkay, ouça os que te querem bem. Evoluir, ouvir, recomeçar, faz parte, você tem muito pela frente, pois te acho gigante”, finalizou.

Carlinhos Maia comenta polêmica da amiga Gkay em Instagram Foto: Instagram/@subcelebrities

Entenda a polêmica

Gkay usou seu perfil do Twitter na noite do domingo, 25, para desabafar após Fábio Porchat e Paulo Vieira fazerem piadas usando seu nome durante a premiação Melhores do Ano, no Domingão com Huck. A apresentadora Tatá Werneck também fez comentários usando o nome da influenciadora.

“Eu olho o Jô e fico imaginando o que ele faria como uma Gkay na frente dele, né Tatá? Foi por isso que às vezes ele preferiu nos deixar”, disse Porchat durante uma homenagem ao apresentador que morreu esse ano. Em outro momento, Paulo Vieira também citou o nome da influencer quando foi falar sobre o “padrão Globo de qualidade”.

No Twitter, ela disse que estava cansada de ser “chacota”. “Cara, só estou em casa, com a minha família assistindo filme e é isso que recebo. Tive que sair da sala para ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o Natal dela”, falou Gkay.

cansada de ser essa piada de merda pras pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada sei lá, cara só to em casa com minha família vendo filme e é isso que recebo, tive que sair da sala pra ir chorar no quarto e minha mãe não ver pq não quero estragar o natal dela — GKAY (@gessicakayane) December 25, 2022

Depois, Porchat resolveu se pronunciar sobre o assunto ao ver o tamanho da dimensão que a polêmica tomou. “A minha piada dizendo: ‘Ai, que difícil entrevistar a Gkay’, desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir.”

O Estadão tentou contato com a assessoria da atriz para um posicionamento, mas Gkay preferiu não se manifestar.

Continua após a publicidade