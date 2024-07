Carlos Alberto de Nóbrega revela que não vê Silvio Santos há anos: ‘Ele quer ficar sozinho’

O apresentador Carlos Alberto Nóbrega, que recentemente passou por cirurgia no cérebro Foto: Reprodução/@calbertonobrega via Instagram

Carlos Alberto de Nóbrega revelou que Silvio Santos vem mantendo uma vida isolada, inclusive dos amigos de longa data. Em entrevista ao podcast Flow News, de Carlos Tramontina, divulgada na quinta, 18, o apresentador disse estar com saudades de Silvio, mas que respeita a decisão dele de “ficar sozinho”.

"O Silvio só fala quando ele quer falar, e eu respeito isso. Tem uma saudade louca dele.", disse. Ele comenta que tentou visitá-lo duas vezes. "Mas eu sei que ele não quer, eu sei que ele quer ficar sozinho", explicou. O último encontro dos dois teria acontecido em 2020, na entrega do Troféu Imprensa. Silvio Santos está afastado da TV desde 2022.

Carlos Alberto relembrou como conheceu o amigo. “Eu tinha 18 anos e ele, 24. Começamos juntos, vi o Silvio crescer, se tornar um monstro da comunicação. Queria ver o Silvio velho como eu estou. [Mas] quero guardar dele a imagem daquele cara dinâmico, daquele robô”, revelou.

Apesar do afastamento, o apresentador segue recebendo notícias de Silvio Santos por meio de familiares e do cabeleireiro que têm em comum, Jassa. O próprio cabelereiro teria contado que não o vê desde fevereiro, e que Silvio quer apenas “assistir TV em sua casa”.

Assista à entrevista abaixo:

O apresentador Silvio Santos, 93 anos, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, Silvio está com um quadro de H1N1, um tipo de vírus da gripe que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares.

Silvio vai passar pelo menos esta noite internado para receber medicações injetáveis. De acordo com uma fonte na família, o apresentador “está bem”.