Carol Celico diz que sofreu bulimia depois de separação de Kaká: ‘Foi difícil aceitar’

A empresária Carol Celico, de 36 anos, revelou que sofreu com bulimia após seu divórcio do ex-jogador de futebol Kaká, de 41. Ela contou a informação em uma publicação no Instagram na noite de domingo, 4.

Carol Celico em evento em novembro de 2022. Foto: Denise Andrade/ESTADÃO

PUBLICIDADE Carol respondia seguidores na rede social quando foi questionada se já havia passado por algum transtorno alimentar. Ela então explicou o ocorrido e disse que conseguiu se recuperar rapidamente, com a ajuda de terapia. “Já tive bulimia logo depois da separação. Foi difícil aceitar. Mas logo fui para terapia, tratei rápido e não foi algo muito longo (cerca de 3, 6 meses). Percebi a ligação do emocional com alimentação de forma intensa”, escreveu.

Carol Celico diz que sofreu bulimia após divórcio de Kaká. Foto: Reprodução/Instagram/@cacelico

Carol e Kaká se conheceram ainda adolescentes, ficaram juntos por 14 anos e foram casados por dez, de 2005 a 2015. Os dois são pais de Luca, de 15 anos, e Isabella, de 12.

Atualmente, a influenciadora está à espera do terceiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Eduardo Scarpa. Em novembro, ela revelou que está grávida de um menino, que se chamará Rafael. Já Kaka é casado com a modelo Carol Dias, com quem teve a pequena Esther, de três anos.