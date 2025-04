Carol Ribeiro fala sobre diagnóstico de esclerose múltipla: ‘A doença não progrediu’

Carol Ribeiro falou sobe seu diagnóstico de esclerose múltipla pela primeira vez na segunda-feira, 31, em um evento em São Paulo. Apesar de ter revelado a doença nesta semana, ela luta contra a condição desde agosto de 2023, quando manifestou os primeiros sintomas.

Carol Ribeiro fala sobre seu diagnóstico de esclerose múltipla Foto: @caropita via Instagram

PUBLICIDADE A modelo falou sobre o assunto em entrevista ao UOL. Seus primeiros sintomas foram fadiga, visão turva, desequilíbrio, dor de cabeça, calor, tontura e dificuldade de fala. “Toda vez que eu ia sair para um trabalho, me arrumar, eu começava a passar mal de tontura, como se fosse um pânico. Começava a suar, passar muito mal, e aí ligava o ar-condicionado, dava uma acalmada, melhorava”, relatou.

Em dado momento, ela demorou cerca de três horas par arrumar uma mala, tarefa que geralmente completava em pouco tempo. A modelo explicou que não sentia as horas passarem pois se sentia cansada mentalmente e perdida.

“Eu não conseguia organizar os pensamentos. Estava completamente desnorteada, estava sentindo que eu estava enlouquecendo. É como se eu estivesse sem saber por onde começar.”

As buscas por um diagnóstico começaram em exames ginecológicos, que foram descartados após ela descobrir que ainda não estava na menopausa. Depois, Carol seguiu para endocrinologistas, nutrólogos e nutricionistas, além de tomar vitaminas para tentar recuperar a energia.

Quando os sintomas continuaram, ela passou a anotar o que sentia.

Quem a ajudou a descobrir a esclerose múltipla foi Ana Claudia Michels, amiga de Carol. A especialista em geriatria pediu para que ela parasse de tomar os remédios e a encaminhou a um neurologista.

O médico chegou a um diagnóstico definitivo em abril do ano passado. “É um susto, porque a expressão ‘esclerose múltipla’ carrega muitos estigmas, muitos medos, muitas inseguranças [...] Eu saí do consultório tentando entender o que estava acontecendo, não acreditei no que estava ouvindo.”

Em seguida, a modelo foi encaminhada a um especialista em esclerose que a ajudou a se acalmar. “Ele disse: ‘Calma, esclerose múltipla não é esse monstro’. É uma doença neurodegenerativa que não tem cura entre aspas, porque tudo está em processo de mudança nessa área”, lembrou ela.

Desde então, Carol passa por um tratamento com imunomodulador e hormônios. Atualmente, a modelo quase não tem sintomas.

“Eu tenho feito exames desde que fiz a primeira ressonância, sempre faço os exames pedidos para acompanhar a progressão da doença, e a doença não progrediu. Ela está lá, paradinha, e assim ela vai ficar. Eu digo que um dia a gente vai pegar uma ressonância e ela não vai estar mais lá”, finalizou.