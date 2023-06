Carolina Dieckmann deseja ‘Preta curada’ em aniversário de Gilberto Gil; veja outras homenagens

Gilberto Gil completa 81 anos nesta segunda-feira, 26 de junho, e tem recebido diversas homenagens de amigos e colegas por meio das redes sociais.

A atriz Carolina Dieckmann fez uma publicação no Instagram e escreveu, através de versos, uma declaração para o ícone da música brasileira.

Em seu texto, ela mencionou Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer no intestino desde o começo do ano. “Te desejo - além de tudo que sempre desejei - a Preta curada, essa é a novidade”, escreveu Carol.

Preta, inclusive, retornou aos palcos recentemente após meses afastada. Neste domingo, 25, ela participou do show Nós, A Gente, que une a família Gil, no Festival Turá, em São Paulo.

Depois da apresentação, ela compartilhou um vídeo da família cantando parabéns para o músico. “Parabéns agora à meia-noite depois de um ‘showzaço’ em SP. Viva meu pai, meu rei, meu amor. 81 anos”, escreveu. Assista:

Caetano Veloso também fez um longo texto em homenagem ao colega e compartilhou diversas fotos dele e de Gil ao longo dos anos.

“Gil chega aos 81 anos. Seu show com filhos, netos e bisnetos me foi narrado com tal intensidade e beleza por Moreno que foi como se eu tivesse podido ir”, escreveu, em referência à turnê que o músico tem feito com a família.

“Nosso segredo nem nós mesmos conhecemos ao certo. Ao longo de décadas, uma supraparceria vem se desenrolando. Tudo neológico. Que a felicidade e a fartura de talento adequadamente musical que Moreno viu no show da família Gil seja sempre e sempre reafirmada pelo tempo”, completou.

O cantor Zeca Pagodinho publicou um vídeo no Twitter desejando feliz aniversário para Gil. “Alô, mestre. Parabéns para você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que você continue sendo esse cara ‘maneiro’ que tu é”, disse.

Djavan, outro amigo de longa data de Gilberto Gil, publicou uma foto antiga dos dois e escreveu: “Querido amigo, que o seu dia seja iluminado e muito alegre”.