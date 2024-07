Carolina Dieckmann rebate críticas sobre aparência: ‘O que seria certo? Me tornar invisível?’

A atriz Carolina Dieckmann, de 45 anos, rebateu críticas que recebeu sobre sua aparência após posar de biquíni em fotos publicadas em seu perfil. Em um desabafo, ela falou sobre o envelhecimento e sobre estar bem consigo mesma.

Carolina Dieckmann, tem 45 anos, 30 anos de carreira e 2 filhos. Foto: Reprodução/@loracarola via Instagram

PUBLICIDADE Carolina afirmou se sentir bonita e resolveu publicar uma foto de biquíni que ela mesma tirou. Rapidamente, nos comentários, pessoas começaram a dizer que ela estava com aparência “péssima, velha”. “Como se aquela publicação tivesse sido uma afronta para a sociedade. Algumas pessoas pareciam estar torcendo para eu reconhecer no espelho aquela mulher que elas estavam descrevendo nos comentários. Minha pele já não é boa o bastante? O cabelo já não é bom o bastante? O corpo já não é bom o bastante? Como se o auge da minha vida e da minha carreira já tivesse passado. O que seria certo então? Não publicar mais nenhuma foto? Me tornar invisível?”, refletiu.

A atriz destacou a importância de as mulheres se apoiarem ao vivenciar essa fase da vida, e que continua admirando a si mesma, ainda que a idade tenha chegado.

“Eu sinto decepcionar, mas sim, a minha idade chegou. E com a minha idade chega junto todos os auges que eu ainda posso viver em cada nova fase. Eu continuo olhando no espelho e vendo a mulher incrível que eu sou. Cada vez que você ouvir ‘a idade chegou’, corrija a frase para ‘o seu auge chegou’, porque você precisa ver no espelho a mulher que tem uma trajetória incrível de conquistas e os auges que você ainda tem pela frente”, completou.

Carolina Dieckmann frequentemente compartilha momentos de lazer e movimenta o Instagram com fotos de biquíni. Referência de beleza para muitos dos mais de oito milhões de seguidores, que costumam encher seus posts com elogios, a atriz trouxe à tona um importante debate ligado ao envelhecimento feminino.

Recentemente, Carolina foi alvo de críticas por posar com beachwear fashionista nas redes. “Eu acordei feliz me sentindo bonita numa manhã de quarta-feira e resolvi publicar uma foto de biquíni que eu mesma tirei nesse dia. Rapidamente, algumas pessoas apareceram nos comentários falando o quanto eu parecia péssima, velha, como se aquela publicação tivesse sido uma afronta para a sociedade. Algumas pessoas pareciam estar torcendo para eu reconhecer no espelho aquela mulher que elas estavam descrevendo nos comentários. Minha pele já não é boa o bastante? O cabelo já não é bom o bastante? O corpo já não é bom o bastante? Como se o auge da minha vida e da minha carreira já tivesse passado. O que seria certo então? Não publicar mais nenhuma foto? Me tornar invisível?”, refletiu novamente.

Publicidade

Carolina concluiu citando a importância de apoio às mulheres que vivenciam essa fase. “Sinto decepcionar, mas sim, a minha idade chegou. E com a minha idade chega junto todos os auges que eu ainda posso viver em cada nova fase.”

Ela segue: “Continuo olhando no espelho e vendo a mulher incrível que eu sou. Cada vez que você ouvir ‘a idade chegou’, corrija a frase para ‘o seu auge chegou’, porque você precisa ver no espelho a mulher que tem uma trajetória incrível de conquistas e os auges que você ainda tem pela frente”.