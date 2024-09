Carolina Dieckmann revela o motivo de estar mais magra

Dieckmann, então, explicou que tomou a decisão de perder peso pois gosta de fazer uma imersão em cada novo papel. “Eu vivo muito intensamente minhas personagens. Gosto da preparação. Para o filme que fiz em julho, que rodei em Brasília, ninguém me pediu para emagrecer, mas [a personagem] era uma mulher que passava por um momento de exaustão. Na minha concepção de caracterização, achei que precisava emagrecer um pouquinho para trazer uma fragilidade a ela. É a maneira como me entrego para o meu trabalho”, explicou.

Ela também pontuou que nem sempre viu beleza nela mesma e que a auto estima foi sendo construída ao longo dos anos. “Não me acho muito linda, e acharia muito estranho se achasse. Às vezes, vejo uma foto ou me arrumo e falo ‘caramba, fiquei gata’. Mas é um estado, não uma coisa de ser. No geral, não fico prestando tanta atenção nisso”, pontuou.