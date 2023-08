Carolina Dieckmann se emociona com homenagem de Preta Gil

Carolina Dieckmann se emocionou com uma homenagem feita pela cantora Preta Gil na manhã desta quinta-feira, 03, no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo.

Interpretando Lumiar na novela Vai na Fé, a atriz participava do matinal para falar sobre a sua personagem, quando recebeu uma mensagem surpresa da amiga. “Amor da minha vida, eu não tenho palavras para dizer o que você significa pra mim. A profundidade e a leveza da nossa amizade, do nosso amor. Sem dúvidas nenhuma você é um presente de Deus na minha vida. Eu tenho muito orgulho do que construímos juntas. Uma relação baseada em amor, afeto, verdade e transparência“, disse Preta.

Em tratamento de um câncer no intestino, Preta mencionou o apoio que tem recebido da atriz durante esse período e a agradeceu. “Ter você na vida é algo mágico. Mas ter você nesses últimos oito meses de muita luta é um acalanto para mim, para o meu coração. Isso é unico. Te amo infinitamente”, declarou.

Bastidores da amizade. Amigas há 25 anos, Carolina revelou, no entanto, que foi preciso um empurrão da cantora Ivete, amiga em comum de ambas, para que a amizade de fato começasse. “Acho que tínhamos um pouco de ciúmes, de implicância no começo. a Ivete sempre queria que a gente se conhecesse. Quando nós encontramos não teve jeito. Foi amor à primeira vista. Quer dizer, à segunda vista”, disse.