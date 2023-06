Carolina Ferraz condena ‘positividade tóxica’ na internet: ‘Tira o que há de humano em nós’

Carolina Ferraz mostrou sua indignação ao desabafar sobre “positividade tóxica” que tem observado com frequência nas redes sociais. A atriz e apresentadora publicou um vídeo no Instagram, nesta quarta-feira, 28, reclamando de uma publicação que estimulava usuários da plataforma a buscarem o melhor de si. “Essa obrigação é chatérrima”, dispara a artista.

“Hoje aconteceu o seguinte. Abri o Instagram e a primeira coisa que me apareceu foi uma pessoa dizendo assim: ‘Oi, bom dia! E aí, o que você já fez hoje para se tornar um ser humano melhor?’ Eu cancelei a pessoa. Falei: ‘Quê que é isso?’ A gente acorda e já se depara com essa pregação de ter que ser um ser humano melhor”, começou.

“Sou comprometida comigo mesma, quero melhorar, quero ser um ser humano melhor, mas esse povo que fica fazendo ‘coaching’ da alegria é muito irritante. Essa positividade tóxica é muito chata, sabe? Tenho uma amiga que a mãe faleceu. Deixa a pessoa sofrer, gente! Deixa ela ficar de luto, ela vai se recuperar, é evidente. Mas, para se recuperar, você precisa viver aquela dor. Não tem que ficar o tempo todo: ‘você vai ficar ótima, daqui a pouco passa’. Eu sei que daqui a pouco passa, mas agora ela está mal, vai viver a dor dela”, continuou Carolina.

Em seguida, a atriz confessa que tem dias que “apenas consegue acordar”: “Não dá para você acordar todo dia e dizer: ‘poxa, hoje o que é que eu já fiz para ser a pessoa que eu quero ser amanhã?’ Por que isso? Tem dia que acordo e o máximo que eu consigo é acordar, trabalhar, responder meus e-mails. O máximo que consigo naquele dia é fazer coisas do dia a dia. Mas essa obrigação (da positividade tóxica) é chatérrima”.

E continuou: “Parei de seguir a pessoa imediatamente. É muito chato. É claro que quero que você seja feliz, quero que todo mundo se torne uma pessoa melhor. Eu também. O quê que você já fez hoje para ser um ser humano melhor? Nada, minha filha, te cancelei! Comecei a me tornar alguém melhor me libertando dessa obrigação. Não te sigo mais. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu não tenho paciência, não”, finalizou.

Atriz confessa que tem dias que "apenas consegue acordar" Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@carolinaferraz

‘Nos transforma em máquinas’

Não satisfeita, Carolina Ferraz ainda fala sobre o tema na legenda do vídeo e destaca que “a vida é uma sequência de estados emocionais, e todos são importantes para a nossa construção pessoal”.

“Fica muito difícil termos empatia por pessoas ou até por nós mesmos, quando não estamos 100%. E vamos combinar? A vida é isso, uma sequência de estados emocionais e todos são importantes pra nossa construção pessoal. Não dá pra pular etapa e viver fazendo de conta que está tudo bem o tempo todo. Essa construção dessa ‘positividade’ tira o que há de humano em nós, nos transforma em máquinas artificiais de um estado que não existe, e olha que sou super positiva!”, escreveu.

Repercussão

A postagem recebeu uma chuva de comentários de famosos e anônimos que concordam com o pensamento da atriz e apresentadora. “A única coisa que eu quero receber pela manhã a partir de hoje é essa mensagem!!”, disse Lucio Mauro Filho. “Tem dias (muitos) que nem abro o Instagram”, confessou Leticia Sabatella.

“Boa! Preguiça dessa positividade tóxica, tipo gratiluz! Sejamos o que quisermos ser!”, escreveu uma seguidora. “Tem dias que o máximo que se consegue fazer é tomar café e um banho. O resto vai no automático mesmo. E as pessoas ainda acham que podem te julgar. Fazia tempo que não via um vídeo tão verdadeiro”, falou outra.