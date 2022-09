Carolzinha lança ‘Cara’, último clipe do EP solo de mesmo nome

Carolzinha se prepara para lançar, na próxima terça-feira, 20, o último clipe do EP solo Cara. O hit, que tem o mesmo nome do projeto, é uma parceria com a cantora Marcela Veiga, e finaliza a primeira de três etapas do novo trabalho da dupla Carol & Vitória.

“Fechei com chave de ouro todo o enredo que quis passar sobre o empoderamento feminino. Em cada fase, trouxe uma mulher para me ajudar a passar por todos os obstáculos e no final, revelo que eu, na verdade, estava por trás do jogo, comandava todas as coisas, mexia todos os pauzinhos e só deixei eles acreditarem que era um homem que estava por trás disso. Eu que era o ‘cara’”, fala a cantora e compositora de 23 anos.

“Estou muito feliz de encerrar esse ciclo com o clipe de Cara. O projeto, como um todo, foi muito especial para mim, pude me expressar e contar a narrativa que tanto queria. Fiquei muito satisfeita com o resultado do clipe e consegui transmitir o que precisava com essa música. Mal posso esperar para todos conferirem o resultado final!”, completou a artista.

Carolzinha teve a ideia para a música quando recebeu um comentário no canal do YouTube da dupla que dizia que ela e a irmã tinham cara de quem dependiam financeiramente de homem. A partir daí, Carol resolveu falar no projeto sobre o jogo de status e superficialidade tão forte no mundo do entretenimento.

“Eu vejo, quero, eu posso, eu consigo / E a cara nem treme / Vê meu close mas não corre comigo / Diz que eu dependo de um cara / Eu que sou cara / Eu que sou cara”, versa no refrão de Cara.

Sobre o projeto

Carolzinha, parte da dupla Carol & Vitória, deu início, no dia 10 de junho, a um projeto de três partes com o lançamento de seu primeiro EP solo. Intitulado Cara, o álbum reúne quatro músicas inéditas e autorais acompanhadas de videoclipes com participações especiais de Day Limns, Tainá Costa, Bivolt, Nith e Marcela Veiga.

O projeto reafirma as mensagens de empoderamento e força feminina que a cantora e compositora sempre incluiu em seus trabalhos. “Este EP é, para mim, o início de uma era, que não só precede um degrau a mais na carreira de Carol & Vitória, como também na minha. Todos os clipes, letras das músicas e produção foram muito bem amarrados para que tudo fizesse sentido com a minha personalidade, o que gosto e não gosto, e sobre o que tenho pra oferecer para o mundo”, explica Carol.

Capa do EP 'Cara', da cantora e compositora Carolzinha. Foto: As Brunas / Bruna Torralba e Bruna Ferrari

O EP marca o início de um novo momento da dupla Carol & Vitória, em que o público poderá conhecer diferentes temperos que compõem as individualidades das duas. As irmãs catarinenses são conhecidas do público desde 2019 com covers em respostas às músicas machistas e misóginas.

Famosas nas redes sociais com um público de quase 6 milhões de inscritos no YouTube, mais de 6,6 milhões de seguidores no TikTok e mais de 2 milhões no Instagram, as jovens fazem melodias populares, letras com personalidade e estilo versátil para a cena pop brasileira, além de serem antenadas nas tendências da internet e produzirem conteúdos que agradam o público e sabem conversar com os jovens.

