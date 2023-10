Carro raro de R$ 5 mi de Cristiano, da dupla com Zé Neto, vem sem ar-condicionado e sistema de som

Cristiano, da dupla com Zé Neto, adquiriu recentemente uma McLaren 765LT. O Estadão confirmou a informação da compra com a assessoria do cantor, que não revelou mais detalhes do automóvel.

Cristiano, da dupla com Zé Neto, adquiriu recentemente uma McLaren 765LT; modelo pode custar mais de R$ 5 milhões Foto: Montagem/ @crisznec via Instagram / Reprodução McLaren

De acordo com o site oficial da montadora, esse modelo é reconhecido como o “McLaren de rua mais rápido da história”, e pode passar de R$ 5 milhões. Apenas 765 unidades do modelo foram produzidas e numeradas, dos quais cinco rodam no Brasil.

Podendo acelerar de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos, de 0 a 200 km/h em 7,2 segundos e chegar à velocidade máxima de 330 km/h, o modelo foi pensado para ter o seu desempenho e velocidade aprimorados.

Para isso, o carro foi construído com materiais mais leves, vidros mais finos, sem carpete, forração do console central e sem os sistemas básicos de um automóvel. Ou seja, sem ar condicionado e sistema de áudio.

McLaren 765LT é considerado o modelo rua mais rápido da história Foto: Reprodução / McL

“Qualquer coisa que distraia o motorista fica de fora. Portanto não tem ar-condicionado. Nem tapetes. Nem sistema de som. Nunca se sentiu com tanto vigor que menos é mais”, informa o site.