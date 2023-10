A notícia de que Henrique Dubugras “fechou” parte de Fernando de Noronha para se casar neste sábado, 7, gerou grande repercussão nas redes sociais. Mas, essa não é a primeira vez que o local é palco de grandes casamentos.

Diversos nomes do meio artístico já celebraram o matrimônio na ilha de Pernambuco. Em 2019, por exemplo, Malvino Salvador e Kyra Gracie se casaram lá.

Os filhos do casal, Ayra e Kyara, entregaram as alianças no evento reservado para amigos e familiares. Na época, os noivos pediram que os convidados não fizessem registros do momento. Posteriormente, Kyra compartilhou um vídeo do evento.

As fotos e vídeos do momento foram publicadas nas redes sociais por banhistas que estava na praia no momento da cerimônia, já que houve um pedido dos noivos para que os convidados não fizessem imagens do momento.

Deborah Secco e Hugo Moura também se casaram no arquipélago, no ano de 2015. Os dois seguem juntos e tiveram a filha Maria Flor, que nasceu no mesmo ano.

Deborah Secco e Hugo Moura Foto: Instagram/ @dedesecco

Em 2011, Thaila Ayala e Paulinho Vilhena também se casaram no arquipélago. O fim da relação foi confirmada pelo ator em 2014. Não há registros do evento nas redes sociais dos dois. Atualmente, Thaila é casada com Renato Góes e Paulo com Maria Luiza Silveira.

No ano passado, Larissa Manoela foi pedida em casamento por André Luiz Frambach em Fernando de Noronha. Os dois anunciaram o noivado nas redes sociais: “Noivos”, escreveram na legenda da publicação. “A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para a vida toda!”, completaram.