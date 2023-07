‘Casas da Barbie’ pelo mundo: inteligência artificial mostra como seriam locais; assista

No TikTok, um vídeo de uma jovem reagindo às “Casas da Barbie” ao redor do mundo está viralizando. O conteúdo, criado pelo site Buzzfeed, apresenta diversas construções criadas a partir da plataforma de inteligência artificial Midjourney, que gera imagens a partir de descrições.

São mais de 190 criações completamente cor de rosa, inspiradas na cultura de diferentes países - incluindo o Brasil, que teria uma mansão iluminada e arejada, cheia de plantas e com uma piscina na cobertura.

A "Casa da Barbie" do Brasil criada por inteligência artificial Foto: Amy Glover/Midjourney

O perfil de Brielle Vassil faz um react completo das diferentes construções. São vídeos divididos por partes que mostram os detalhes dos locais. Já imaginou a Rihanna, em Barbados, morando em uma casa inspirada na boneca? Pois tem também.

Continua após a publicidade

Outras “Casas da Barbie” ao redor do mundo

Espanha

Casa da Barbie Espanha Amy Glover - Midjourney Foto: Amy Glover/Midjourney

Chile

Casa da Barbie Chile Amy Glover - Midjourney Foto: Amy Glover/Midjourney

Barbados

Casa da Barbie Barbados Amy Glover - Midjourney Foto: Amy Glover/Midjourney

Continua após a publicidade

Egito

Casa da Barbie Egito Amy Glover/Midjourney Foto: Amy Glover/Midjourney

França

Casa da Barbie França Amy Glover/Midjourney Foto: Amy Glover/Midjourney

Cuba

Casa da Barbie Cuba Amy Glover/Midjourney Foto: Amy Glover/Midjourney

Fiji

Continua após a publicidade

Casa da Barbie Fij Amy Glover/Midjourney Foto: Amy Glover/Midjourney

Suíça

Casa da Barbie Suíça Amy Glover/Midjourney Foto: Amy Glover/Midjourney

Uma noite na mansão da Barbie

Já para quem quer cutir de verdade como seria morar na casa da boneca, o Airbnb tem uma opção. A plataforma de locação de hospedagens anunciou que a reforma da “Mansão da Barbie”, em Malibu, Los Angeles, nos Estados Unidos, terminou.

A casa recebeu uma pintura rosa brilhante, instalação da pista de dança de patins, diversas poltronas cor de rosa, piscina com borda infinita, guarda-roupa com looks de cowboy do Ken e o icônico escorregador cor de rosa - que também está presente na casa do filme de Margot Robbie. O longa chega aos cinemas em 20 de julho.

Continua após a publicidade

Será possível fazer reserva a partir das 10h no dia 17 de julho, para estadia de uma noite de até dois hóspedes entre 21 e 22 de julho. O Airbnb ressalta que a acomodação é de propriedade privada e os responsáveis deverão arcar com despesas como alimentação e transporte até o local - além do valor da hospedagem que ainda não foi divulgado.