Casimiro mostra Louro José em live para zombar Chico Moedas sobre término com Luísa Sonza; assista

“Olha quem veio te visitar! Quer comer um pãozinho? Pare de me ameaçar, hein? Você está aqui na minha mão”, brincou Casimiro. “Não, não, não. É impossível que você fez isso, você é completamente desatinado da cabeça”, reagiu Chico rindo, porém tenso.

Os dois faziam um vídeo de reação à decoração de uma casa, quadro das lives de Casimiro que costuma contar com a participação de Chico. “Quando eu tive essa ideia, eu admito que me senti muito genial. Então agora é o seguinte, Chico: sempre que você me ameaçar, eu vou ter que estar chamando seu amigo”, decretou o apresentador.