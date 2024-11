Caso Diddy: Defesa diz que investigadores roubaram provas da cela do rapper

Marc Agnifilo, advogado do cantor, deu uma declaração ao TMZ afirmando que os agentes federais coletaram notas manuscritas que Diddy usaria como estratégia no seu julgamento, previsto para maio do ano que vem.

A defesa ainda afirma que essa atitude tem como objetivo manter o artista preso. O advogado também disse que a ação viola os direitos constitucionais de Diddy, pedindo uma investigação para descobrir quem autorizou a busca e averiguar os materiais apreendidos.