Caso Luanne Jardim: Namorado da influenciadora diz que ela foi ameaçada por um ex da PM

O empresário João Pedro Farche, namorado da influenciadora digital Luanne Murta Jardim Martins, assassinada no último domingo, 21, aos 30 anos, prestou depoimento à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no Rio de Janeiro, segundo o site G1. Ele contou que Luanne foi ameaçada por um ex-namorado da Polícia Militar e que trocou o carro blindado, um Porsche, por outro veículo sem proteção, cerca de 15 dias antes do crime. O celular de João Pedro foi apreendido e vai passar por perícia.

Atanael Jardim, pai da influenciadora, se pronunciou sobre o caso. Em depoimento ao jornalista Luiz Bacci, ele levantou a suspeita de que o crime foi premeditado. “Não foi um mero furto. Isso foi um homicídio, porque ninguém dentro de um carro, vai roubar um outro carro e atira em outro carro, de dentro do carro, com o vidro fechado. Eu nunca vi isso acontecer. Com certeza foi homicídio, não tem outra coisa”, destacou Atanael.

“Pelo que o esposo dela me falou, o carro veio para esquerda, foi fechando eles, abordando eles, e imediatamente atirou sem abrir o vidro, com o vidro fechado, uma coisa que eu não entendo. Como um cara que vai assaltar outro carro não vai abrir o vidro? Até pra fazer o próprio disparo”, questionou o pai de Luanne, afirmando que confia que a verdade vai aparecer.

O crime

Luanne Jardim morreu após levar um tiro no ombro que atingiu o coração. O crime aconteceu dentro do carro em que ela estava com o namorado, em uma das alças de acesso para a Linha Amarela, na altura de Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro, em uma tentativa de assalto, de acordo com a primeira linha de investigação da polícia. A influenciadora foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pela Polícia Civil, que também está colhendo os depoimentos da família da carioca para tentar esclarecer o caso e identificar os responsáveis pelo crime.

Nesta terça-feira, 23, o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos na morte da influenciadora. O anonimato é garantido.

Disque Denúncia pede informações sobre assassinos da influenciadora Luanne Jardim Foto: Reprodução/Disque Denúncia

Namorado agradece mensagens de apoio

João Pedro chegou a se manifestar nas redes sociais da namorada, na segunda-feira, 22. Nos stories do Instagram, ele, chorando, agradeceu as mensagens de apoio que sua família tem recebido.

“Não tenho muito jeito com isso... Quero agradecer todo mundo que está mandando mensagem, que gosta da nossa família. Estamos bem... Eu consegui acesso ao Instagram dela, o pai e mãe dela também conseguiram. Vou postar nossa última foto em família e quem puder estar com a gente nesse momento eu agradeço. Não vou conseguir responder todas as mensagens e nem vou tentar. Obrigado de verdade”, disse.

Namorado de Luanne fala sobre morte de influenciadora nos stories Foto: Instagram/ @jardimluanne

Em conversa com os seguidores, ele também contou que o filho foi atingido pelos estilhaços. “O Miguelzinho machucou o rosto, os estilhaços atingiram, ele estava no banco de trás. É isso. Assim que eu tiver alguma informação, falo aqui. Obrigado a todo mundo. Nossa família é muito querida, de verdade”, ressaltou.

Miguel é filho de João Pedro com outra mulher. Luanne deixou duas crianças: Heitor, de 2 anos, e Laura, de 10. O velório será realizado nesta quarta-feira, 24, no Cemitério Jardim da Saudade, em Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio.

Exemplo de superação

Moradora da Barra da Tijuca, Luanne Jardim tinha 331 mil seguidores no Instagram e 11,4 mil no TikTok. Nas redes, ela era conhecida por motivar mulheres a perder peso de forma saudável e, assim, recuperar a autoestima. Determinada, começou a trabalhar cedo. Com 13 anos, distribuía panfletos de um curso. Aos 29, já tinha lucrado mais de R$ 1 milhão com o mercado digital.

Luanne Jardim produzia conteúdos sobre emagrecimento, baseados na experiência pessoal Foto: Instagram/ @jardimluanne









