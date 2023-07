‘Casseta & Planeta’: Claudio Manoel revela brigas entre integrantes nos bastidores do humorístico

Claudio Manoel, um dos sete integrantes do humorístico Casseta & Planeta, Urgente!, lançado na TV Globo em 1992 e que foi um grande sucesso na emissora por muitos anos, revelou agressões entre os membros do grupo.

Em entrevista ao podcast Achismos, no canal de Maurício Meirelles no YouTube, ele contou que chegou a presenciar uma briga física entre Marcelo Madureira e Hubert Aranha, enquanto ensaiavam para uma apresentação no extinto Canecão, no Rio de Janeiro.

“Eu cantava a nossa música e daqui a pouco, do nada, Madureira estava no chão. A banda tocando, não vi a discussão, e o Hubert tinha acabado de dar uma porrada no Madureira. Foi aquele negócio: ‘O que houve?’. (Hubert): ‘Madureira estava me enchendo o saco’”, relembrou o humorista.

O diretor do grupo de comediantes pediu para que Claudio acalmasse os colegas. Ele, então, se reuniu com os dois e pediu para que eles deixassem de lado a confusão e se concentrassem no ensaio.

Cláudio Besserman Vianna, o Bussunda (1962-2006), que não sabia o que estava acontecendo porque, no momento, assistia a um jogo da Seleção Brasileira, não entendeu o pedido e perguntou: “Isso tudo por que o Brasil empatou com a Colômbia?”.

“Ele não tinha visto a porrada, e ninguém comentou. Ele estava lá fumando um, ninguém falou com ele”, explicou Claudio Manoel, que também já se envolveu em uma briga física com Madureira. No entanto, ele afirmou que os desentendimentos do grupo eram rapidamente esquecidos.

O comediante também relembrou uma situação em que o grupo foi vetado em uma piada que criou, relacionada ao atentado terrorista contra as Torres Gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos.

“(No) 11 de setembro, mandamos para produção várias piadas. Mario Lucio Vaz (ex-diretor da TV Globo - 1933-2019) me ligou e perguntou se estávamos malucos de fazer piada com três mil mortos, porque a opinião pública iria contra a gente. E foi uma grande proteção, a gente iria se ferrar muito”, avaliou.

Limites para o humor

O veterano deu sua opinião sobre os limites para o humor, 40 anos após a criação do Casseta & Planeta, e ainda citou o caso de Leo Lins, que teve um show com piadas sobre minorias retirado do Youtube por decisão da Justiça de São Paulo.

“Tem humorista que faz piada para desagradar o público. O Leo Lins é um pouco isso, o Madureira um pouco isso. A irritação dá um “que” de engraçado. O maior nicho do humor é esse. A galera que curte o humor sabendo que aquilo é humor. A galera em geral acha que tudo é ironia. O Leo procura saber: não pode fazer piada sobre o que? Pedofilia, escravidão? Então é isso que vou fazer”, disse Claudio Manoel.