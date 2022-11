Cauã Reymond grava vídeo após terremoto na Indonésia: ‘Onde a gente está, não aconteceu nada’

Publicidade

Cauã Reymond fez um breve vídeo no seu perfil do Instagram para dizer que estava bem e em segurança após um terremoto de 5,6 que atingiu a capital, Jacarta, na Indonésia, matando centenas de pessoas, na última segunda-feira, 21. O ator, que está acompanhado da sua namorada, Mariana Goldfarb, lamentou as mortes e disse que está com dificuldade de acesso a internet.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb a caminho da ilhas de Mentawai, na Indonésia Foto: @cauareymond/Instagram

“Soube agora que houve um terremoto em Jacarta. Matou dezenas de pessoas, infelizmente, muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada”, disse Cauã, que está nas ilhas de Mentawai, situada a 150 km da costa oeste de Samatra, na Indonésia.

“A gente ainda está sem sinal onde a gente está ficando. Então a gente pega o barco e vem num outro lugar pra poder falar com as pessoas no Brasil, ter notícias da minha filha, trabalho. Espero que esteja tudo bem por aí. E torcer pra essa tempestade passar e a gente poder voltar a ter internet”, completou o ator.

O diretor da Agência Nacional de Resgate e Buscas do governo indonésio, Henri Alfiandi, afirmou que a maioria das vítimas eram crianças que estavam na escola no momento do tremor, que ocorreu às 13h no horário local. Alfiandi afirmou ainda que o estado das estradas e de edifícios dificulta muito os trabalhos de buscas - e até a manhã desta terça-feira, 22, já eram 252 mortes confirmadas pela agência.