Austin Majors: Causa da morte do ex-ator mirim de ‘Nova York Contra o Crime’ é divulgada

A causa da morte de Austin Majors foi revelada. O ex-ator mirim da série Nova York Contra o Crime morreu em fevereiro deste ano e, até então, a causa era desconhecida.

Segundo o site TMZ, o Gabinete do Médico Legista do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira, 8, que o artista teve uma overdose acidental de fentanil.

Austin em 'Nova York contra o crime' Foto: Reprodução/ 20th Century Fox

Austin vivia em um abrigo para sem-teto na cidade americana. “Ele era um ser humano amável, artístico, brilhante e gentil. Austin tinha muito prazer e orgulho com sua carreira como ator”, afirmou a família de Majors em comunicado enviado à revista Variety, pouco depois da morte.

Majors atuou de 1999 a 2004 como o filho do protagonista da série Nova York contra o crime. Depois disso, ele fez participações rápidas, como em Plantão médico e Desperate housewives. Seu último trabalho em série foi em How I met your mother, em 2009.