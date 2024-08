Céline Dion posa com a bandeira do Brasil em Paris e manda beijo para os brasileiros

Denis Souza, um fã brasileiro, teve um breve, mas emocionante, encontro com a cantora Céline Dion na capital francesa, no ultimo 25 de julho. Enquanto a artista saía do hotel onde estava hospedada e atravessava a multidão para chegar ao carro, Denis conseguiu entregar uma bandeira do Brasil à cantora Céline Dion que, com simpatia, posou segurando o presente.

Céline Dion fez história ao cantar na abertura das Olimpíadas Paris 2024. Foto: Reprodução/@denissousza via Insta

Em outro momento, Denis expressou seu amor pelo Brasil e pediu que Céline mandasse um beijo para os fãs brasileiros. Atendendo ao pedido, a cantora enviou um beijo carinhoso, registrando um momento que rapidamente se tornou viral. Céline Dion fez história ao cantar na abertura das Olimpíadas Paris 2024, sendo ovacionada pelo público. Além de seu talento inquestionável, sua apresentação teve um significado ainda mais profundo, marcando seu retorno aos palcos após quatro anos, devido ao diagnóstico da Síndrome da Pessoa Rígida. Sua performance emocionou tanto aqueles que estavam presentes quanto os que acompanhavam a cobertura.

Veja o vídeo do encontro entre Denis Souza e Céline Dion: