Celso Portiolli compara debate dos candidatos à Presidência ao quadro ‘Passa ou Repassa’

O debate dos candidatos à presidência, transmitido ao vivo pela TV Globo, aconteceu na noite da última quinta-feira, 29, mas até esta sexta-feira, 30, o assunto rendeu bastante nas redes sociais. Marcado por discussões acaloradas, dedos apontados e caras e bocas, os políticos acabaram virando memes na web.

Muita gente se manifestou, entre elas, o apresentador Celso Portiolli , que não quis ficar de fora da brincadeira e acabou comparando o debate presidencial ao quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal , no SBT . “Posso emprestar umas tortas, o balcão dá certinho”, escreveu ele no Twitter.

Os internautas também repararam na semelhança e fizeram montagens dos candidatos na atração da emissora de Silvio Santos. A criatividade foi tamanha, que Portiolli chegou a republicar um meme e citou uma fala que costuma usar no programa: “Mão na orelha... Pergunta...”.

Mão na orelha….. pergunta https://t.co/E4BtaUUBX7 — Celso Portiolli (@celsoportiolli) September 30, 2022

Posso emprestar umas tortas, o balcão dá certinho. — Celso Portiolli (@celsoportiolli) September 30, 2022

No Passa ou Repassa, duas equipes competem num quiz sobre conhecimentos gerais. E na dinâmica, tem o famoso Torta na Cara. Quem erra a pergunta, leva uma tortada com bastante merengue no rosto.

No debate da TV Globo, o cenário conta com um púlpito em que os candidatos se posicionam frente a frente, o que, querendo ou não, acaba remetendo à brincadeira do programa de Celso Portiolli.

Continua após a publicidade

Debate no Domingo Legal! pic.twitter.com/OXWa19cz6p — Bread Fit (@BreadFit22) September 30, 2022

#DebateNaGlobo



O debate está igual o passa ou repassa pic.twitter.com/YvleZGElz4 — Menino que tira foto de todo mundo kkk (@Geovane58892283) September 30, 2022

Fica ai a ideia, debates 2026 no STB com torta na cara, aliás, a presidência poderia ser decidida num Passa ou Repassa, ia ser bem mais divertido — Ivan 🐧 (@k0w4Iski) September 30, 2022













Continua após a publicidade