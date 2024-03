César Tralli chama atenção dos fãs ao exibir sua marmita; veja

“Salada de Pinhão; Colhido por mim mesmo no chão; Com Tici e Manu; Sob as araucárias de Campos do Jordão... Muito ‘bão’!”, detalhou Tralli na legenda da publicação.

O prato causou uma boa impressão nos seguidores de Tralli. “Parabéns, sinal que se cuida mesmo”, comentou uma seguidora. Gerson Camarotti, repórter da Rede Globo, também se impressionou com o prato do colega. “Guarda uma marmita para mim, que amanhã estou chegando por aí”, escreveu.