César Tralli dedica prêmio a Ticiane e faz homenagem póstuma à mãe no ‘Melhores do ano’; assista

O apresentador César Tralli venceu, por voto popular, na categoria “Jornalismo” do prêmio “Melhores do ano”, exibido no Domingão com Huck neste domingo, 17. Ele concorria com Maju Coutinho e Renata Vasconcellos. Durante o discurso, comoveu os espectadores ao dedicar o prêmio à esposa, Ticiane Pinheiro, e à mãe, Edna Tralli, vítima de um acidente aéreo ocorrido em outubro de 2022. O jornalista também agradeceu às filhas, Rafaela e Manuela.

“Quero fazer um agradecimento especial à minha mulher, a Ticiane, e às minhas duas filhas, a Rafaella e a Manuela, que são as três mulheres da minha vida, que me motivam, que me compreendem e que entendem o amor que tenho pela profissão”, disse.

Depois, prestou homenagem à Edna Tralli. “E só para terminar, quero fazer um agradecimento especial em memória à minha mãe, que faleceu num acidente de avião trágico, há pouco mais de um ano. Uma mulher que nasceu na roça, que cortou cana, que colheu amendoim, algodão, que vendeu amendoim em porta de estádio e que lutou como milhões de mulheres lutam nesse Brasil para dar educação para os filhos. Tenho um orgulho enorme de ter tido essa mãe e ela que me inspirou a ser quem eu sou. Ela me deu a educação, o caráter e eu sempre aprendi muito com ela uma lição que a vida me traz a todo instante: humildade, generosidade, empatia, respeito e, especialmente, amor ao próximo. Obrigado, mãe, te amo!”, finalizou.

Orgulhosa, Ticiane dedicou uma postagem no Instagram ao marido, ainda neste domingo, 17. A apresentadora, que é contratada da Record, escreveu: “Quanto orgulho, meu amor, quanta luta. Só a gente sabe o quanto você se dedica, o quanto você ama essa profissão e o quanto você merecia esse prêmio. Parabéns e obrigada por nos homenagear no seu discurso, mas quem merece todas as homenagens hoje é você! Te amamos muito! Beijos, Tici, Rafa e Manu. Sua mãezinha com certeza está vibrando lá no céu com esse prêmio”, escreveu.