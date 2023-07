Charli XCX lança música da trilha sonora original do live-action ‘Barbie’

Novo single lançado pela cantora Charli XCX nesta quinta-feira, 29, fará parte da trilha sonora original do live-action Barbie, que tem estreia prevista para 20 de julho no Brasil. A música foi lançada no canal do YouTube da artista e já tem mais de 100 mil visualizações.

A música que chama Speed Drive e apresenta uma letra que fala sobre amizade, viagem de carro, lealdade e traz referências diversificadas do mundo artístico, como o clássico pintor Van Gogh, o escritor Voltaire e até mesmo a atriz de filme adulto Devon Lee.

O álbum completo da cantora já tem data marcada para lançamento. No dia 21 de julho, o disco estará disponível nos streamings e contará com participações de artistas renomados como Khalid, Fifty Fifty, Dua Lipa e Lizzo.





As artistas Dua Lipa e Nick Minaj também já contribuíram com singles para o longa-metragem.