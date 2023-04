Charlie Sheen voltará a trabalhar com Chuck Lorre após briga em ‘Two and a Half Men’

Charlie Sheen voltará a trabalhar com o produtor Chuck Lorre doze anos após o sucesso de Two and a Half Men. Em 2011, os dois brigaram nos bastidores da série, porém, nesta terça-feira, 18, os dois foram anunciados em How To Be Bookie.

A nova série da HBO Max ainda não deu detalhes da produção, porém, segundo a Variety, o ator terá um papel recorrente na história.

Estrelada por Sebastian Maniscalco, How to Be a Bookie acompanhará Danny, “um apostador experiente que luta para sobreviver à iminente legalização das apostas esportivas, clientes instáveis, família, colegas de trabalho e um estilo de vida que o leva a todos os cantos de Los Angeles”.

Sem data de estreia definida, o seriado terá oito episódios, e contará também com Omar J. Dorsey, Andrea Anders, Vanessa Ferlito e Jorge Garcia no elenco.