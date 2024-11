Chay Suede e Laura Neiva celebram o nascimento de Ana, terceira filha do casal

“Que demais, melhor coisa não há”, escreveu Fiorella Mattheis, mãe de Chay, na publicação de Laura Neiva.

Chay e Laura haviam anunciado durante a gravidez que só iriam revelar o sexo do bebê no dia do parto. Em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, o ator contou que já tinham algumas opções de nomes para o bebê. Se fosse um menino, era provável que o chamassem de Francisco, nome escolhido pelo filho mais velho, José. Para uma menina, as principais opções eram Ana e Madalena.