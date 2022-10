Chega ao fim casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza: ‘Dor no coração’

Continua após a publicidade

Após 10 meses de união, chegou ao fim o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza. A informação foi compartilhada pelo militar nas redes sociais, na tarde deste sábado, 8.

“Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais. Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados”, afirmou Lucas

“Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim. Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, concluiu. Nos stories, Jojo se pronunciou:

“Eu e o Lucas tivemos uma briga, como todo casal tem, e ele tomou a atitude dele e tá tudo certo. Desde já, quero agradecer todas as mensagens de carinho, eu estou bem”, afirmou.