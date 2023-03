Chiclete mascado por Robert Downey Jr está sendo vendido por R$ 210 mil; entenda

Um chiclete mascado por Robert Downey Jr foi colocado à venda no eBay por “apenas” C$ 55 mil (dólares canadenses), valor equivalente a pouco mais de R$ 210 mil. Segundo o site, um leilão virtual ficará aberto até a próxima sexta-feira, 31.

De acordo com o vendedor, o objeto é o mesmo que foi consumido pelo ator no dia 13 de fevereiro em uma cerimônia na Calçada da Fama, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na ocasião, Downey Jr foi prestigiar seu colega Jon Favreau, que interpretou Happy Hogan nos filmes do Homem de Ferro e ganhou uma estrela na famosa calçada. O ator mascou o chiclete e depois colocou em cima da homenagem ao amigo, brincando que seria “apenas para tornar oficial”.

Na descrição do produto, o vendedor afirma que estava presente na ocasião e pegou o chilete do chão depois que foi deixado lá. “Estou vendendo nas mesmas condições em que o peguei e pode ser testado para o DNA dele. Será enviado com frete rastreado e contido em um recipiente de plástico”, diz.

As únicas informações disponíveis sobre a identidade do vendedor, além do nome de usuário “jvanilla-59″, são que ele mora no Canadá e se cadastrou no eBay em 2020.

Chiclete mascado por Robert Downey Jr está sendo vendido no Ebay. Foto: Reprodução de tela/https://www.ebay.com/