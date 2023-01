Chico Felitti lançou seu novo projeto, o podcast O Ateliê, um documentário investigativo que acompanha um grupo de ex-alunos, ex-funcionários e ex-colegas do dono da escola de arte O Atelier do Centro, em São Paulo, que afirmam ter feito parte de uma seita.

O jornalista e a produtora Beatriz Trevisan ouviram diversos relatos de pessoas que acusam o dono da instituição, Rubens Espírito Santo, de crimes de violência, abuso psicológico e exploração financeira. Conforme os depoimentos, as alunas dizem que eram obrigadas a chamar o professor de “mestre”.

Rubens nega os crimes, mas não refuta as descrições de violência que aparecem nos dez episódios do podcast. Ele afirma que os acontecimentos foram consentidos entre os adultos.

“Para estes alunos [que me acusam de agressão], eu peço minhas sinceras desculpas pelos eventuais excessos, mesmo que consentidos, que tenham ocorrido em nossa relação, que em grande parte foi marcada por afeto, cumplicidade, aprendizado mútuo e por longos períodos de convivência”, diz Rubens em carta enviada ao Estadão.

Chico Felitti lança novo podcast, 'O Ateliê', com denúncia de violência em escola de arte Foto: @chicofelitti/Instagram

Ele também diz que a escola não é uma seita, mas confirma adotar um método rigoroso. “Trabalhamos com pequenos grupos de artistas, arquitetos, cineastas e outros profissionais de áreas criativas que têm interesse em experiências radicais no campo das artes.”

Felitti, responsável pelo projeto A Mulher da Casa Abandonada, tem apoio de Trevisan, que o ajudou a entrevistar mais de 50 pessoas, e Luan Alencar, responsável pela edição.

É possível ouvir às quartas-feiras os episódios em todas as plataformas de áudio e no YouTube gratuitamente. Apoiadores do podcast têm acesso aos quatro episódios do mês na primeira semana através de uma assinatura mensal no valor de R$ 9,90. Saiba mais.

Ouça o primeiro episódio do podcast O Ateliê: