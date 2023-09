Chico Moedas tem perfil reativado, apaga foto com Luísa Sonza e deixa de seguir a cantora

Chico Moedas (ou Veiga) teve o perfil do Instagram reativado nesta quinta-feira, 21. De acordo com o streamer Casimiro Miguel, amigo íntimo dele, ele teve a conta derrubada por denúncias após a notícia do término entre ele e Luísa Sonza.

A cantora confirmou a informação durante entrevista ao Mais Você, da TV Globo, na manhã de quarta, 20. Ela leu um texto sobre traição, que menciona até o “banheiro sujo de um bar”, comoveu Ana Maria Braga e virou assunto que movimentou as redes sociais durante o dia.

Em seu retorno à plataforma, Chico removeu uma foto que tinha com Luísa em seu perfil. A publicação havia sido feita em 18 de julho, aniversário da cantora, e era acompanhada de uma declaração na legenda.

Foto que Chico Moedas havia postado com Luísa Sonza em seu Instagram. Foto: Reprodução/Instagram/@ochicoin

“Hoje é o dia dela que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer. Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito”, dizia um trecho da publicação.

Além de excluir a imagem, o influenciador também deixou de seguir a artista na plataforma. Na quarta-feira, 20, Luísa já havia deixado de seguir o ex-namorado no Instagram. Ela tinha uma foto o abraçando durante o festival The Town, mas a publicação também foi removida de suas redes.

Continua após a publicidade