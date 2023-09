‘Chico, seu mizeravi’: influenciadores fazem paródia de ‘Chico’ em apoio a Luísa Sonza; veja

A exposição da traição de Chico Moedas a Luísa Sonza gerou ampla repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira, 20, especialmente pelo fato de o influenciador ter inspirado a canção Chico, um dos sucessos do álbum Escândalo Íntimo. Após a cantora contar sobre o caso, influenciadores gravaram vídeos trocando a letra “melosa” da música por uma versão em resposta a Chico e em apoio a Luísa.

Uma delas foi feita por Álvaro, que gravou um vídeo “gritando” a nova letra no carro com o instrumental da música ao fundo. “Chico, seu mizeravi”, escreveu ele na legenda da publicação feita no Instagram.

“Chico, seu f**** da p***. Trocou a vida por uma noite na rua”, começou o influenciador. “Pode fazer suas malas, aqui na minha casa não aturo ‘gaia’”, prossegue. Assista:

Quem também fez uma nova versão foi o influenciador Lucas Rangel, que usou um piano para gravar seu vídeo. “Pronto, Luísa, arrumei a música desse desgraçado”, declarou ele na legenda da publicação.

“Chico, se tu me traíres, sou dessas mulheres de te explanar”, começou. “Chico, tem que ter audácia, tem que ter coragem de fazer isso comigo. Agora vai ter que aguentar um inferno contigo”, canta em outro trecho. Assista:

O que aconteceu?

Luísa se emocionou e emocionou Ana Maria Braga ao ler um longo texto comentando sobre a traição cometida pelo ex-namorado. “É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora”, disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música a ele com poucos meses de relacionamento. “Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar”, declarou.

“‘Meu amor’, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem”, continuou. “Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem ter para onde ir, acabando por terem que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que, por vezes, eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você, naquela noite e naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse.”

Luísa Sonza confirmou término de relacionamento e traição de Chico Moedas durante participação no 'Mais Você'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

“Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, finaliza.

Os dois namoraram por quatro meses e Chico chegou a fazer inúmeras participações em apresentações da cantora da música dedicada a ele.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais