Chorando, Thaila Ayala compartilha desabafo sobre maternidade: ‘Dói muito’

Thaila Ayala usou seu perfil do Instagram na noite da última quarta-feira, 2, para fazer um desabafo sobre maternidade. Chorando, a atriz disse que tem sentido muitas dores na hora de amamentar a segunda filha, Tereza, que nasceu em abril, e culpa por não conseguir dar atenção ao filho mais velho, Francisco, de 1 ano.

Ambos são frutos do seu casamento com o ator Renato Góes, com quem está casada desde outubro de 2019.

“Hora do banho ou hora de chorar embaixo do chuveiro? É um peito que não cicatriza nunca, sangra, dói, dói muito. Uma neném que troca a noite pelo dia, grita de dor barriga, uma cólica do útero voltando para o lugar”, escreveu a famosa na publicação.

“Um bebê de 1 ano que chora o dia todo querendo atenção e tem dias que simplesmente não consigo dar. Culpa, muita culpa. Não é fácil e às vezes a gente só precisa disso aí, colocar para fora e sair do banho pronta para mais uma noite em claro. Quem aí se reconhece?”, completou, recebendo apoio de diversas mulheres nos comentários. A famosa compartilha os desafios da maternidade e temas femininos ao lado da amiga Julia Faria, no videocast Mil e Uma Tretas.

Respondendo a seguidores sobre sua gravidez, a famosa já havia revelado que a pequena sofre de um pequeno problema cardíaco, o que a influenciou de não ter um parto normal. Thaila também revelou que a segunda gestação foi mais difícil que a primeira, pois teve atrombofilia no início da gravidez, o que ocasionou muito enjoo e exaustão na atriz.

“As minhas últimas semanas nessa reta final estão sendo muito mais fáceis do que vivi até aqui. Passei muito mal, tive muitos sintomas, fiquei sem energia por meses, sem conseguir me mexer de cansaço. Não tinha vida, eu era um corpo estirado na cama. E nesse final estou mais energética, disposta e com menos sintomas”, explicou.