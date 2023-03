Chris Martin é visto jogando futebol em praia do Rio e fãs brincam: ‘Muito brasileiro’

Mesmo após ter feito 11 shows no Brasil, Chris Martin, o vocalista do Coldplay, parece não querer ir embora do País. Nesta quarta-feira, 29, ele foi visto jogando futebol em uma praia do Rio de Janeiro.

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, o cantor aparece de calça, camisa e descalço enquanto brinca de “altinha” com algumas pessoas na areia.

Pera aí que eles ainda não foram embora‼️



Chris Martin foi visto hoje mais cedo jogando o esporte carioca Altinha na praia! 🇧🇷⚽️



🎥: @dricadel #ColdplayRio pic.twitter.com/dLWqnacBug — Portal Coldplay ⌾ (@Portal_Coldplay) March 30, 2023

O último show da banda britânica no Brasil ocorreu na última terça-feira, 28, e teve a participação de Seu Jorge e Milton Nascimento. Antes disso, o grupo passou por Curitiba e São Paulo.

Não demorou muito para que os fãs começassem a brincar com o fato do vocalista ainda estar, até o momento do vídeo, no País, mesmo após a longa maratona de shows.

“Não tem condição o Chris Martin jogando bola na praia do Rio. Ele está muito brasileiro, certeza que vai ser o show de sexta do BBB”, escreveu um internauta. Confira a repercussão:

Não tem condição o Chris Martin jogando bola na praia do Rio. Ele tá muito brasileiro, certeza que vai ser o show de sexta do @bbb pic.twitter.com/IcjLkXEx9k — Dudu Guimarães (@Dudu) March 30, 2023

Chris Martin jogando altinha na praia do Leme em plena quarta-feira kkkkk muito Br pic.twitter.com/p83RRKyono — dri 🇦🇹 (@dricadel) March 29, 2023

o chris martin jogando na praia esse homem provavelmente vai ter que declarar imposto de renda aqui no brasil



pic.twitter.com/fCaCtGRAIy — luscas (@luscas) March 30, 2023

imagina vc tq jogando altinha na praia e simplesmente chris martin aparece pra jogar — ؘlica. (@lvshaiz) March 30, 2023

🚨GRAVE: Chris Martin, do Coldplay, se nega a ir embora do Brasil e é visto jogando altinha em praia do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ngUK0PvTf1 — αℓєx (@alexlimareal) March 30, 2023

a gente jurando que o chris martin já foi embora e hoje ele ainda tá jogando futevôlei na praia do rj como é um querido que não quer dar adeus ao brasil — sa (@ilysmjdrewb) March 29, 2023

o chris martin na praia joagando pra melhorar minha noite pic.twitter.com/XibitlVrGF — Melzinha (@ingridtorresmel) March 30, 2023





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais