Chris Martin finaliza agenda do Coldplay em São Paulo com ida a uma roda de samba; veja

O Coldplay finalizou no último sábado, 18, a primeira etapa da turnê Music of the Spheres no Brasil, com seis shows em São Paulo, no Estádio do Morumbi. Antes de ir para o próximo destino, Curitiba, no Paraná, o vocalista Chris Martin aproveitou o domingo de folga para mais um passeio na capital paulista.

Nas redes sociais, vídeos mostram o artista curtindo seu último dia em São Paulo em uma roda de samba durante a tarde. Conforme as imagens, Chris apreciou a apresentação tanto dentro do estabelecimento quanto na rua; veja.

Simplesmente Chris Martin curtindo uma roda de Samba em um bar de São Paulo. pic.twitter.com/AXgwRrwKDT — Forum Coldplay | MOTSWT ꩜🇧🇷 (@forumcoldplay) March 19, 2023

Chris Martin, do Coldplay, curtindo uma roda de samba em São Paulo 🥰 pic.twitter.com/LuxdTUddvl — Tracklist (@tracklist) March 19, 2023

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que o vocalista investiu na ida ao samba. Na última semana, ele havia ido de surpresa a um ensaio de uma bateria universitária, antes de convidar os membros para uma participação especial em uma de suas apresentações no Estádio do Morumbi.

Agora, a banda embarca para Curitiba, no Paraná, onde fará duas apresentações no Estádio Couto Pereira. Para finalizar a agenda no Brasil, o Coldplay, passará pelo Rio de Janeiro, com três shows no Estádio Engenhão.





