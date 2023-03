Chris Martin na academia, bateria da USP e mais: veja os ‘rolês’ do Coldplay em São Paulo

A passagem do Coldplay pelo Brasil era muito aguardada pelos fãs. No momento, o grupo está em São Paulo para uma sequência de seis shows no Estádio do Morumbi, na zona sul da cidade.

A banda ainda fará três apresentações no Rio de Janeiro e duas em Curitiba, mas a visita dos músicos à capital paulista já rendeu bons momentos para eles e para os fãs.

Do encontro com uma bateria universitária a um passeio pela Avenida Paulista, confira os “rolês” que o Coldplay já deu em São Paulo:





Chris Martin na academia

Antes do show que abriu a passagem do Coldplay por São Paulo, na última sexta-feira, 10, o vocalista Chris Martin aproveitou para malhar em uma academia no bairro do Jardins.

Contudo, ele não passou despercebido e atendeu alguns fãs que estavam presentes no local. Não demorou muito para que as imagens começassem a aparecer nas redes sociais.

Um dos sortudos, inclusive, conversou com o cantor e acabou ganhando entradas para um dos shows da banda na cidade, após revelar que não havia conseguido comprar um ingresso.

Chris Martin foi visto hoje em uma academia em São Paulo! 🇧🇷😍



📸: personalandersonfasio via Instagram. pic.twitter.com/jg4JttSjMT — Portal Coldplay ⌾ (@Portal_Coldplay) March 9, 2023

SORTUDO! Um fã brasileiro se encontrou com Chris Martin e ainda ganhou um ingresso para o show do Coldplay no Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/1h2hM9oKpd — Tracklist (@tracklist) March 9, 2023





Restaurante

Já no último sábado, o Coldplay foi visitar a Fazenda Churrascada, restaurante na zona sul de São Paulo, perto do Estádio do Morumbi.

De acordo com o jornal O Globo, o local tem capacidade para 700 pessoas, mas foi fechado pela banda. Os registros fotográficos foram proibidos.

“Essas visitas simplesmente acontecem, nós trabalhamos bem com artistas brasileiros, de expressão, e por vezes essas pessoas têm relação com artistas internacionais, estão na mesma gravadora, e então eles acabam nos visitando”, disse o chef Gustavo Bottino ao veículo.





Bateria da USP

Chris Martin e o diretor artístico Phil Harvey fizeram uma visita surpresa aos membros da Bateria Universitária da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP).

O encontro aconteceu quando os dois passeavam pelo Parque Ibirapuera, na Vila Mariana, e escutaram o “batuque” feito pelo grupo.

Martin cumprimentou os ritmistas, assistiu o ensaio por alguns minutos e até se arriscou na dança ao som da Bateria. Além disso, ele se juntou ao grupo para fotos, que foram compartilhadas nas redes sociais.

Feirinha do Masp

Além de Chris Martin, outro membro do Coldplay que “deu rolês” por São Paulo foi o baixista Guy Berryman. Nesta segunda-feira, 13, ele respondeu perguntas dos fãs por meio do Twitter e foi questionado se havia visitado algum museu na cidade.

Na resposta, o músico revelou que fez uma visita à Feira de Antiguidades do Museu de Arte de São Paulo, o Masp. O evento ocorre todo domingo embaixo no prédio do museu, na Avenida Paulista, das 10 às 17 horas.

I went to an antiques market yesterday underneath the museum of modern art. Guy https://t.co/Oy3GLoJUW3 — Coldplay (@coldplay) March 13, 2023





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais