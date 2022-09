Christina Aguilera deixa de seguir Britney Spears após comentário gordofóbico sobre seus bailarinos

Britney Spears se tornou um dos assuntos mais comentados da internet após fazer um post gordofóbico no Instagram, nesta segunda-feira, 12. No seu perfil, Britney compartilhou uma imagem com a seguinte citação: “eu descobri que só existe um jeito de parecer magra: sair com pessoas gordas”.

Na legenda da imagem, a artista ainda mencionou que Christina Aguilera pratica tal ideia com seus dançarinos. Depois da publicação, Christina deixou de seguir Britney nas redes sociais.

“Eu gostaria de ter escolhido as babás para meus filhos, minhas bailarinas. Se eu tivesse as bailarinas de Christina Aguilera, eu teria parecido extremamente pequena. Quer dizer, por que não falar sobre isso? Você não acha que minha confiança teria sido um pouco melhor se eu pudesse escolher onde eu morava, comia, para quem eu ligava, namorava e quem estava no palco comigo?”. Britney Spears

Christina Aguilera, em show em Londres, com seus bailarinos Foto: Scott Garfitt/Invision/AP

Em seguida, ela ainda acrescentou: “Às vezes é difícil ver o quanto da minha feminilidade foi despojada naquela época e todas as pessoas se sentaram e não disseram nada !!! Enfim… estarei aqui falando de coisas que as pessoas NUNCA falaram”.