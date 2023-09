Christina Ricci publica indireta a Ahston Kutcher e Mila Kunis por cartas em apoio a Danny Masterson

Christina Ricci publicou um texto em seu Instagram criticando a postura de pessoas que prestam solidariedade a acusados de abuso sexual.

Apesar de não citar nomes diretamente, a publicação da atriz americana foi feita pouco depois de terem vindo à tona cartas de Ashton Kutcher e Mila Kunis em apoio ao colega Danny Masterson, condenado a 30 anos de prisão por estupros cometidos no início dos anos 2000.

Christina Ricci em imagem de 2012, durante promoção do filme 'Bel Ami'. Foto: REUTERS/Thomas Peter

Em sua mensagem, a atriz destaca que “às vezes, pessoas que nós amamos e admiramos fazem coisas horríveis”, “caras maravilhosos podem ser predadores” e destacou que desacreditar vítimas de abuso “é crime”.

“Eu também tive experiência pessoal com isso. Acredite nas vítimas. Não é fácil tomar a frente. Não é fácil conseguir uma condenação”, continua Ricci.

No sábado, 9, Ashton e Mila publicaram um pedido de desculpas por conta das cartas.

“Estamos cientes da dor que foi causada pelas cartas que escrevemos em apoio a Danny Masterson”, diz Ashton, ressaltando que o material foi escrito a pedido da família de Masterson, e baseada na “pessoa que conhecemos ao longo de 25 anos”.

“Nós apoiamos as vítimas. Nós temos feito isso historicamente ao longo de nossas carreiras e vamos continuar fazendo no futuro”, continuou Mila, que afirmou que as cartas não tinham a pretensão de questionar o julgamento ou traumatizar alguém.

Ashton Kutcher e Mila Kunis em vídeo postado no Instagram em 9 de setembro de 2023 Foto: Instagram/@aplusk

Leia a íntegra da postagem feita por Cristina Ricci:

“Às vezes, pessoas que nós amamos e admiramos fazem coisas horríveis. Eles podem não fazer essas coisas conosco, e nós só sabemos quem eles são conosco, mas isso não significa que eles não tenham feito coisas horríveis, e desacreditar a pessoa abusada é crime.

Pessoas que nós conhecemos como ‘caras maravilhosos’ podem ser predadores e abusadores. É difícil de aceitar, mas precisamos. Se dissermos que apoiamos as vítimas - mulheres, crianças, homens, garotos - então nós temos de estar aptos a tomar esse lugar.

Infelizmente, eu conheci um monte de ‘caras maravilhosos’ que eram amáveis comigo e que foram provados como sendo abusadores em privado.

Eu também tive experiência pessoal com isso.

Acredite nas vítimas. Não é fácil tomar a frente. Não é fácil conseguir uma condenação”