Christina Rocha comete gafe em entrevista com Sonia Abrão: ‘Meu Deus, desculpa’; assista

Após o fim do Casos de Família, programa que apresentou durante 13 anos no SBT, Chistina Rocha lançou seu podcast no YouTube, o Christina PodTudo. E essa semana uma das convidadas foi a jornalista da Rede TV!, Sonia Abrão.

Porém, durante a conversa, a apresentadora questionou Sonia sobre sua mãe, que morreu em janeiro deste ano.

“E a sua mãe está bem?”, questionou Christina, em referência à Cecília Abrão. “Ela morreu”, respondeu a apresentadora do A Tarde É Sua.

“Ai, meu Deus, desculpa!”, disse a dona do podcast. “Imagina. Morreu recentemente, em janeiro deste ano. Ela amava você, te achava demais”, completou Sônia. “Nossa, meus sentimentos. Eu não vi”, completou Chistina.

A mãe da jornalista morreu aos 84 anos, mas a causa não foi divulgada. Na época, a jornalista postou um vídeo com momentos ao lado dela. “Adeus, mamis! Valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida!”, escreveu no post.

Assista ao programa completo.