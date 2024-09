Churrascaria que Will Smith visitou é conhecida por famosos internacionais; veja o que ele comeu

No Brasil para sua apresentação no Palco Sunset do Rock in Rio, Will Smith aproveitou sua estadia no Rio de Janeiro para visitar uma churrascaria localizada no Leblon, zona sul da cidade, na última quarta-feira, 16.

Show de Will Smith, no palco Sunset no Rock in Rio 2024, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE No restaurante, o artista comeu Steak Wellington, Centolla da Patagônia Chilena, T Bone Dry Aged e Picanha Supra Sumo. A visita foi celebrada pelo estabelecimento, que registrou o momento em suas redes sociais. “Quando uma lenda de Hollywood fez uma pausa no Rock in Rio e veio jantar no Guiseppe Grill, transformando uma noite comum de domingo em um dia marcante. É com muita felicidade que tivemos o prazer de receber o ídolo de uma geração com a melhor carne do Rio - Will Smith”, diz a legenda da publicação.

Além da atração do Rock in Rio, outras celebridades já marcaram presença na churrascaria. Coldplay, David Guetta, Imagine Dragons, HER, Charlie Puth, Black Eyed Peas, Travis Scott, 21 Savage, Panic! At the Disco e Linkin Park já conheceram o cardápio da casa.

Veja fotos dos famosos que passaram por lá

Will Smith

Will Smith na Guiseppe Girl, churrascaria no Rio de Janeiro. Foto: @giuseppegrill via Instagram

Chris Martin

Chris Martin no Guiseppe Grill, churrascaria no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação | Guiseppe Grill

David Guetta

