Cantora Ciara anuncia gravidez de terceiro filho com jogador de futebol americano

Ciara anunciou nesta terça-feira, 8, que está grávida. Nas redes sociais, a cantora publicou um vídeo mostrando a silhueta de sua barriga de gestante.

A artista espera seu terceiro bebê com o jogador de futebol americano Russell Wilson. Os dois são pais de Win, de 3 anos, e Sienna Princess, de 6.

Ciara também é mãe de Future Zahir, de 9, com o ex, o rapper Future. Na legenda do post, ela escreveu: “Você olha para mim assim de novo, nós fazemos outro filho. Você é meu coração, eu sou sua costela”.

A publicação possui a música How We Roll como trilha sonora. Russell, por sua vez, postou o mesmo vídeo e escreveu: “Papai”.