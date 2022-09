Cientologia provocou término entre Tom Cruise e Nicole Kidman, afirma ex-oficial em livro

A separação de Tom Cruise e Nicole Kidman foi motivada pela religião. A afirmação é do ex-oficial da Cientologia, Mike Rinder, que escreveu o livro A Billion Years: My Escape From a Life in the High Ranks of Scientology. Na obra, ele conta que a atriz era vista como influência negativa pela igreja e que integrantes começaram a ficar preocupados com a gravação do filme De Olhos Bem Fechados, em Londres. Como estava muito ocupado com as filmagens, o astro de Missão Impossível não atendia aos telefonemas do chefe do templo, David Miscavige.

Miscavige, então, providenciou um alto executivo para conversar com o ator. Dessa forma, ele passaria pela negatividade para se tornar “claro” novamente. Ainda segundo Rinder, no livro, ao final do processo, a igreja conseguiu ter um controle maior sobre Cruise, o que gerou brigas entre ele e Nicole.

De acordo com o ex-oficial, a igreja se sentiu tão ameaçada pela influência da atriz que chegou a contratar um investigador a fim de espioná-la e grampear seu telefone. Além disso, ficou feliz quando os dois se separaram em 2001.

A igreja da Cientologia negou as acusações feitas por Rinder, em entrevista ao Page Six: “Mike Rinder é um mentiroso que procura lucrar com sua desonestidade. Ele se sustenta orquestrando o assédio de sua antiga Igreja e seu líder por meio de relatórios policiais falsos, propaganda incendiária e histórias fraudulentas da mídia”.