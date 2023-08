Cindy Crawford recria icônico comercial 31 anos depois; veja vídeo e compare as cenas

A supermodelo Cindy Crawford, de 57 anos, recriou um vídeo icônico de sua carreira. Em um clipe lançado nesta terça-feira, 1°, ela recriou as inesquecíveis cenas de seu comercial da Pepsi, que estreou originalmente no intervalo do Super Bowl em 1992.

Entre os grandes momentos da carreira da supermodelo, este é um dos mais lembrados – inclusive pelo básico, mas memorável vestuário que ela usa nas cenas.

Cindy Crawford recriou icônico comercial para cena do clipe de 'One Margarita'. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/That Chick Angel TV

“Ninguém fica melhor em um top branco e shorts jeans que Cindy”, comentou um internauta. A própria Crawford já revisitou o vídeo algumas vezes; entre elas, para beneficiar o American Family Children’s Hospital, em 2021.

Na época do vídeo original, Cindy tinha 26 anos. Desta vez, trinta anos depois, a modelo usou novamente o top branco e o short jeans para um videoclipe de uma música viral do TikTok, chamada One Margarita. Veja as cenas e compare: