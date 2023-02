Cintia Dicker compartilha foto de Aurora para celebrar os dois meses da bebê

Neste domingo, 26, Cintia Dicker compartilhou um momento bastante fofo de Aurora, sua filha com o surfista Pedro Scooby. Em stories no Instagram, a modelo se encheu de amores pela pequena.

“2 meses da bebezuka [sic]”, escreveu ela. A bebê usava um vestidinho vermelho e esbanjou fofura.

Aurora completa dois meses de vida Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@cintiadicker

Aurora nasceu no dia 27 de dezembro do ano passado e sofria de gastroesquise, um defeito congênito que impede o fechamento da barriga. A bebê passou por três cirurgias, sendo a primeira logo após seu nascimento. No dia 10 de janeiro, recebeu alta.

Já nesta segunda, 27, Cintia registrou um novo momento com a filha, desejando bom dia aos seus seguidores.

Aurora "deseja" bom dia aos seguidores da mamãe Cintia Dicker Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@cintiadicker