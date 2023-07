Cinzas da mãe, celular, brinquedo sexual: relembre artistas que foram atingidos durante shows

sos de fãs eufóricos que interrompem shows de seus ídolos de forma inusitada e até mesmo bastante violenta têm repercutido e virado tema de discussão na internet recentemente. Até a cantora britânica Adele decidiu se pronunciar sobre o assunto, durante seu último show, em Las Vegas.

O vídeo do momento em que a artista interrompe a apresentação para manifestar sua indignação viralizou nas redes sociais na última terça-feira, 4. Momentos antes de Adele distribuir camisetas para o público, ela questionou: “Você percebeu como as pessoas estão esquecendo completamente a etiqueta de um show no momento e estão jogando coisas no palco? Você já viu isso?”.

Em seguida, a cantora ameaçou: “Atirem algo em mim, e eu mato vocês. Parem de jogar coisas nos artistas!”. Depois de dar algumas camisetas da sua turnê, ela ainda fez uma reflexão. “Esse povo perdeu a cabeça, como pode?”, disse.

Como muita gente, Adele se revoltou com os casos recentemente noticiados. No dia 18 de junho, por exemplo, Bebe Rexha se feriu ao ser atingida por um celular na turnê Best F*n Night Of My Life, nos Estados Unidos.

Ela foi rapidamente atendida após cair no chão com fortes dores e precisou ser hospitalizada. No Instagram, a artista mostrou que ficou com olho roxo.

Nicolas Malvagna, de 27 anos, foi escoltado para fora do local pela segurança, preso e acusado de agressão. Ele chegou a falar que pensou que o ato “seria engraçado”, segundo reportagem da BBC americana.

A seguir, vamos relembrar outros momentos inusitados protagonizados por fãs inconvenientes:

Lil Nas X

No último domingo, 2, Lil Nas X compartilhou um vídeo do momento que um “brinquedo sexual” é atirado no palco.

O cantor se apresentava em Estocolmo, no Lollapalooza da Suécia, quando uma pessoa, não identificada, jogou o objeto que imitava uma vagina, assustando o artista.

Imediatamente, ele parou o show e questionou quem havia jogado o item no palco. “Quem jogou essa bu**** no palco?”, perguntou ele, antes de continuar a performance.

Como o “brinquedo” ficou sobre a plataforma, Lil Nas X não teve qualquer tipo ferimento.

Pink

Uma fã que curtia o show de Pink no BST Hyde Park, em Londres, no dia 26 de junho, tomou uma atitude que deixou a cantora incrédula. Ela jogou uma bolsa com as cinzas da mãe no palco, durante a apresentação da artista americana.

“É a sua mãe? Como eu devo me sentir com isso?”, questionou Pink, com cara de espanto, após se abaixar para pegar a bolsa que foi jogada próxima a seus pés.

A artista voltou a cantar a música Just Like A Pill, que tinha sido interrompida, logo depois de se abaixar novamente para recolocar as cinzas, cuidadosamente, no palco.

Ava Max

Também em junho deste ano, a cantora Ava Max levou um tapa de um homem enquanto se apresentava em Los Angeles, nos Estados Unidos. Por meio de um vídeo publicado na rede social de uma fanpage, é possível ver que a artista cantava e dançava, quando o suposto fã sobe no palco e atinge o rosto da cantora.

Depois do ocorrido, Ava coloca a mão no olho e continua a performance. Em seguida, ela vai para trás dos palcos.

“Ele me deu um tapa tão forte que arranhou o interior do meu olho. Ele nunca mais vai a um show meu”, disse Ava, no Twitter.

Apesar do incidente, a artista, conhecida pelos hits The Motto, Kings & Queens e Sweet but Psycho, fez questão de agradecer aos fãs por serem “espetaculares” no show em questão.

Harry Styles

Durante uma apresentação em Los Angeles, nos Estados Unidos, em novembro de 2022, um fã arremessou uma bala Skittles e atingiu os olhos de Harry Styles.

De acordo com relatos, o cantor terminou o show com os olhos semicerrados, passando a mão no rosto e com expressão de dor.

O baterista da banda, Pauli Lovejoy, confirmou em uma live no Instagram a situação vivida pelo cantor.

E essa não foi a primeira experiência desagradável de Harry Styles durante uma apresentação. Em outubro de 2022, o cantor conversava com a plateia do show que fazia em Chicago, nos Estados Unidos, quando um fã arremessou uma garrafa de plástico e acertou o artista na região da virilha.

Nos vídeos que circularam nas redes sociais na época, é possível ver o astro se contorcendo em sinal de dor quando é atingido, mas brinca: “Bom, isso é infeliz”. Em seguida, ele balança as pernas e volta a falar com o público.

Kelsea Ballerini

A cantora Kelsea Ballerini foi mais uma vítima de ataques de fãs. A artista estava se apresentando em Boise, cidade de Idaho, nos Estados Unidos, no dia 28 de junho, quando um objeto acertou seu rosto.

A artista chegou a jogar a cabeça para trás com o impacto e colocou a mão no local atingido. Após conversar brevemente com sua banda, ela foi para os bastidores.

Depois de voltar, Kelsea fez um discurso sobre segurança e pediu às pessoas que não atirem nada no palco. Em seu perfil do Instagram, ela confirmou que o objeto era uma pulseira, que acertou um de seus olhos.

“Oi. Estou bem. Alguém jogou uma pulseira, ela me bateu no olho, e isso mais me assustou do que me machucou. Todos nós temos gatilhos e camadas de medos muito mais profundos do que o que é mostrado, e é por isso que saí do palco, para me acalmar e garantir que eu, a banda, a equipe e a multidão se sentissem seguros para continuar”, declarou a artista na rede social.

NMIXX

Uma fã do grupo de k-pop NMIXX “jogou um bebê” no palco durante show das cantoras em Seatlle, nos Estados Unidos, no início de maio deste ano. A mulher “lançou” a criança em direção a integrante Kyujin, que se assustou e a devolveu.

Justin Bieber

Em 2013, foi Justin Bieber que se tornou vítima dos “ataques” de fãs enquanto se apresentava. O cantor chegou a encerrar um show feito no Brasil após ser acertado por uma garrafa d’água.

Muito irritado, ele decidiu terminar antes da hora. Justin simplesmente saiu andando e não se despediu da plateia.

Wesley Safadão

E por falar em show no Brasil, os cantores brasileiros também não estão livres desse tipo de situação. Durante apresentação em um camarote no carnaval de Olinda, em Pernambuco, em 20 de fevereiro deste ano, Wesley Safadão foi surpreendido por um celular arremessado por um fã, que acabou atingindo o cantor no palco.

Nos vídeos que circularam nas redes sociais, é possível perceber que sertanejo vira o rosto na hora que vê o objeto se aproximando. Apesar do susto, Safadão continuou com a apresentação normalmente.