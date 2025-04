Circo de ex-BBB Edy é destruído durante temporal em Minas: ‘Rasgou inteiro’

A dupla, que foi eliminada do BBB 25 ainda nas primeiras semanas do programa, está recebendo o apoio do público e de outros ex-participantes do programa nas redes sociais. Juntos, eles organizaram uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar R$ 60 mil para a reconstrução da estrutura do circo.

Não havia ninguém na estrutura no momento do acidente. “O bom é que ninguém se machucou. Isso que é importante. O restante a gente corre atrás”, tranquilizou Edy.