Cissa Guimarães revela que posou nua para comprar apartamento; veja

A atriz Cissa Guimarães revelou ter aceitado posar nua para poder trocar de apartamento. A fala foi feita durante a participação dela no programa Que História É Essa, Porchat?.

A atriz Cissa Guimarães participou do programa 'Que História É Essa, Porchat?' Foto: Paulo Giandalia/Estadão

Cissa fez fotografias sem roupa para a Playboy, em 1994, e disse que aceitou a proposta após receber uma ordem de despejo. “A Playboy bombando e eu sem nenhum tostão. Eu morava em um apartamento, tinha três filhos, dois de outro casamento e um de um casamento que estava rolando na época”, disse no programa.

De acordo com a atriz, que morava de aluguel em um apartamento na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, a proprietária do lugar deu uma espécie de ultimato. “Ou eu comprava ou tinha que sair porque ela queria vender”, continuou, lembrando que ela tinha seis meses para sair do local.

Segundo ela, o marido não gostou muito da ideia, mas mesmo assim ela aceitou. O cachê pedido pela atriz foi justamente o valor do imóvel.

Cissa também lembrou do perrengue que passou durante o ensaio, que foi feito em um manguezal em Trancoso, na Bahia. “Eu adoro mangue, porque é uma fonte de vida. Mas acho bonito o mangue lá e eu olhando. A história era que eu entrasse no mangue, subisse pelas árvores, nas raízes…”, lembrou.

Cissa Guimarães era repórter e apresentadora doVídeo Sho w- à frente da telinha, ela já arrancava suspiros. E isso se acentuou ainda mais em agosto de 1994, quando ela foi a capa da Playboy. Foto: Reprodução/Playboy

Continua após a publicidade

A atriz disse que quase desistiu de fazer as fotos porque teve uma crise de ansiedade um dia antes do ensaio por não se sentir bonita. Cissa conta que chegou a chamar Bob Wolfenson no quarto e tirou a roupa para que ele a avaliasse. O fotógrafo foi responsável pelas imagens.

Durante o ensaio, ela disse que não estava se sentindo confortável, a ponto de Bob dizer que a cara dela estava “uma merd*”. Então, ela contou que começou a falar coisas como “eu sou proprietária de um apartamento na Gávea, é meu, que tesão”.