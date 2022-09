Claire Foy diz que foi uma honra interpretar Elizabeth II na série ‘The Crown’

Como todo mundo, Claire Foy também sentiu a morte da rainha Elizabeth II , personalidade que interpretou nas duas primeiras temporadas da série The Crown . À BBC, a atriz, que estava no festival de Toronto, na semana passada, disse se sentir honrada por ter vivido o papel na produção, que lhe rendeu os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Atriz Convidada no Emmy.

“Acho que ela foi uma monarca incrível. Ela uniu as pessoas e se tornou um símbolo enorme de continuidade e graça. O meu principal pensamento é que ela era uma mãe, e uma avó, e uma bisavó... Me sinto muito honrada por ter feito parte, de uma maneira muito pequena, da história dela”, declarou.

The Crown teve três intérpretes da monarca, além de Claire Foy. Também viveram a rainha as atrizes Olivia Colman (temporadas 3 e 4) e Imelda Staunton, que atualmente grava as 5ª e 6ª temporadas, que serão as últimas da série. Os novos episódios chegam em novembro à Netflix. Já a 6ª temporada ainda não tem data de estreia definida.

Funeral de Elizabeth II

Desde a manhã desta terça-feira, 14, o caixão da rainha Elizabeth II está no Westminster Hall e ficará por lá, exposto ao público, por quatro dias. O corpo chegou ao local às 11h (horário de Brasília) após um cortejo de 38 minutos entre o Palácio de Buckingham e o salão que pertence ao Parlamento.

Liderados pelo rei Charles III, os filhos e netos da monarca acompanharam o trajeto a pé. Também fizeram parte do cortejo os primos de Elizabeth e o sobrinho, o Conde de Snowdon. Já a rainha consorte, a princesa de Gales, a duquesa de Sussex e a condessa de Wessex seguiram o grupo de carro.

