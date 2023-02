Claudia Leitte comemora retorno ao carnaval com projeto ‘Realverso’: ‘Sensação de paz e alegria’

Após três anos longe dos trios elétricos, devido à pandemia, Claudia Leitte já está pronta para retornar ao carnaval. Na última sexta-feira, 10, a artista lançou Realverso - Lado A, um EP inédito para marcar esse momento. A novidade é apenas o início do projeto e conta com sete faixas, incluindo parcerias especiais com Saulo, Mari Fernandez e Ivete Sangalo.

Claudia Leitte na capa do EP 'Realverso - Lado A' Foto: Instagram/@claudialeitte

Em coletiva de imprensa, Claudia classificou como “muito difícil” os três anos longe da folia, destacando ter sentido muita falta. Para compensar o período de ausência da festividade, a artista compôs durante a pandemia algumas das canções que dão força ao EP Realverso, projeto que traduz a importância da vida.

“Acredito que o Realverso é uma possibilidade de você se abrir para novas oportunidades, sendo você mesmo, vivendo o momento presente com intensidade, aproveitando cada segundo. Todo tempo é importante e o agora é o que temos de mais importante. (...) Eu queria reafirmar isso de viver intensamente, e o carnaval me dá essa oportunidade”, declara.

Sobre a volta aos trios elétricos, a cantora comemora: “Eu tô transbordando gratidão! Estou muito feliz. É uma sensação de paz e alegria, que eu não consigo descrever. Não vejo a hora de subir naquele trio e cantar para as pessoas, porque isso é parte do que eu sou”.

Claudia Leitte no carnaval 2023

Depois de algumas apresentações em São Paulo, incluindo o Bloco Banda Bicha, em Guarulhos, a agenda de carnaval de Claudia Leitte está dedicada a Salvador, na Bahia: Pipoca da Claudinha Barra-Ondina (16/02); Bloco Blow Out Barra-Ondina (17/02); Camarote Brahma (18/02); Bloco Largadinho Barra-Ondina (19/02); Pipoca da Claudinha Campo Grande (20/02) e Bloco Largadinho Barra-Ondina (21/02).

'Realverso' é o projeto de Claudia Leitte para o carnaval 2023 Foto: Nara Fassi

Neste ano, a artista leva aos trios o seu projeto Realverso e promete muitas surpresas ao longo dos percursos. Além disso, ela convida a todos para conhecer a mãe de três, cantora e compositora, em sua intimidade, a fim de destacar a importância do abraço, do aconchego, da aproximação, do respeito e da alegria.

“Mais que nunca, quero trazer a minha essência, meu axé, minha Bahia, minha voz, música e ver cada pessoa no circuito sorrindo, pulando e cantando. Esse é o meu real verso, eu sou cantora de palco, de público, de rua e nesse Carnaval 2023 vamos celebrar as trocas e os encontros reais, vamos celebrar a vida”, pontua.

Por fim, a artista dá um recado especial para todos os foliões: “Além da responsabilidade que as pessoas precisam ter com o próprio corpo, em todos os aspectos, o real verso é sobre você, a importância que você tem. Então, por favor, cuide da sua saúde, do seu corpo, da sua integridade física, respeite o espaço de quem está na sua frente, do seu lado e atrás. Você não é sozinho nesse mundo que precisa de você. E é claro, seja muito feliz”.









