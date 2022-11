Claudia Leitte é vaiada em show na Bahia e cantora rebate: ‘Vivemos em uma democracia’; veja vídeo

Publicidade

Claudia Leitte foi vaiada por parte do público durante seu show no Micareta Salvador 2022, neste sábado, 4. A cantora chegou a interromper a apresentação quando algumas pessoas começaram a gritar o coro de homenagem a Lula.

Tudo começou quando a artista performava a canção Chame Gente e, ao perceber as manifestações políticas por parte do público, decidiu interromper a apresentação para conversar com os fãs.

“Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem”, disse a cantora. Veja vídeos do momento:

Todo mundo GRITANDO por Lula e a Claudia Leitte assim… 🌚 pic.twitter.com/JlayZMyNw0 — BCharts (@bchartsnet) November 5, 2022

Claudia Leitte sendo vaiada por fãs pic.twitter.com/J8QjSIsbNF — Otariano (@gustosonaa) November 5, 2022

A declaração foi alvo de vaias e protestos, o que fez Claudia se manter em silêncio e, alguns minutos depois, retornar a apresentação. Durante o período da campanha eleitoral, a cantora se envolveu em duas polêmicas.

Em setembro deste ano, Claudia Leitte publicou um vídeo com abajur em formato de arma, em cima de uma bíblia. A postagem foi apagada após usuários atribuirem o vídeo a um possível posicionamento político conservador.

Na época, a cantora explicou que se tratava de uma peça de arte e que a publicação não tinha nenhuma intenção política. No mês seguinte, Claudia passou a seguir André Valadão, apoiador do presidente e então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Internautas voltaram a associar o a atitude da cantora a um posicionamento político, já que ação ocorreu logo após a publicação em que André Valadão dizia falsamente ter sido intimado pelo TSE, que negou existência de decisão. O post do religioso foi marcado como falso pela rede social.